بشروط.. اطلاق قروض "150 مليون دينار" للمواطنين العراقيين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، اليوم الاثنين، عن ضوابط منح قرض 150 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استنادا للبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وجه مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس فروع المصرف في بغداد والمحافظات المباشرة بترويج طلبات قروض شراء الوحدات السكنية وفق الضوابط".

واضاف ان "الضوابط تقتضي أن يكون مبلغ القرض 150 مليون دينار عراقي لشراء (دار/ قطعة ارض / شقة سكنية)، بنسبة فائدة تبلغ 4% سنويا على أن تسدد خلال 20 سنة".

وشدد البيان على أن "يوثق القرض برهن العقار وبكفيلين ضامنين غير متضامنين (موظف مدني او عسكري)"، مؤكدا على أن "يتم ترويج الطلبات من خلال فروع المصرف حصرا"