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بشرط واحد.. حكومة الكاظمي تتوقع تغطية عجز الموازنة بنسبة 100٪

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-27T08:30:31+0000
بشرط واحد.. حكومة الكاظمي تتوقع تغطية عجز الموازنة بنسبة 100٪

شفق نيوز/ توقع مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، تغطية كامل العجز في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجارية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع اسعار النفط سيسهم بتغطية عجز الموازنة الراهن البالغ ٢٩ تريليون دينار وبنسبة ١٠٠٪، شريطة ان تحقق الايرادات غير النفطية المخططة نسبة تقارب ٩٠-١٠٠٪ وليس ٣٠٪ كما يتوقع لها، لتوسع من فجوة العجز المالي في الموازنة العامة".

وبين انه "ثمة امرين اخرين مازالا يمثلان قلق المعادلة الاقتصادية العراقية الصعبة، وهو تواضع النمو الاقتصادي السنوي المتوقع الى (موجب ١٪) وهو اقل من معدل نمو السكان البالغ ٢،٦٪".

وأوضح صالح أن هذا الأمر "يؤشر إلى استمرار البطالة بمستويات عالية تصل بين الشباب إلى نحو ٢٣٪ فضلاً عن تعاظم مستويات الفقر التي مازالت تأخذ من ازدهار الحياة لحوالي ٤٠٪ من سكان البلاد".

وأضاف، "يرافق ذلك تضخم سنوي زاحف ازداد من نسبة ١٪ في مطلع العام الحالي ليرتفع الى قرابة ٩،٥ - ١٠٪ سنوياً".

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية بإنتاج يبلغ نحو ٤.٥ مليون برميل يوميا، يقوم البلد بتصدير نحو ٣.٥ مليون برميل يوميا منه.

ويتعمد البلد على إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إلى ٩٥ بالمئة من نفقات الدولة، وهو ما يجعل اقتصاد البلاد ريعيا يتأثر بشدة بارتفاع أو انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.

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