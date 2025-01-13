بشراكة هولندية وتنسيق نرويجي.. طماطم البصرة تسوق بحلة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الاثنين، عن تسويق الوجبة الأولى من طماطم الزبير المعلبة والمفرزة بمعايير عالمية تجري لأول مرة.

وقال مدير الزراعة هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الزراعة وبالتنسيق مع شركة (إيكوكونسلت) الهولندية ومنظمة (NRC) النرويجية أطلقت الوجبة الأولى من الطماطم المعلبة والمهدرجة بشكل يرغب المستهلك بشرائه".

وأضاف "ندعو المزارعين إلى استخدام الطرق الحديثة في التسويق للحفاظ على المنتج والمساهمة في انتشاره، لاسيما مع وفرة محصول الطماطم وبكميات كبيرة في قضاءي سفوان والزبير".