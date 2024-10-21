بشراكة ألمانية.. جامعة الموصل تكشف عن مشروع لاعتماد الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ كشفت جامعة الموصل، اليوم الاثنين، عن مشروع حيوي لاعتماد الطاقة النظيفة في الجامعة من خلال استخدام الطاقة الشمسية.

وقال المعاون العلمي لرئيس جامعة الموصل، منير سالم، لوكالة "شفق نيوز، إن "المشروع تم تقديمه من قبل جامعة الموصل وتم الاتفاق على تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للإنماء".

وبين سالم أن المشروع سيكون خطوة مهمة وحيوية لاعتماد الطاقة النظيفة عبر الألواح الشمسية".

وأشار إلى أن المشروع سيغطي حاجة الجامعة بنسبة 100% من الطاقة الكهربائية، وسيتم توزيع الفائض عبر الشبكة الوطنية للكهرباء.

كما نوه إلى أنه من المتوقع إحالة المشروع وتنفيذ الألواح في مساحة 5 دونمات داخل بناية الجامعة، متوقعًا البدء بتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.