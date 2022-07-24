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بشراكة عراقية بريطانية.. افتتاح مصنع لإنتاج نوع من السماد ﻷول مرة بالبلاد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-24T13:41:42+0000
بشراكة عراقية بريطانية.. افتتاح مصنع لإنتاج نوع من السماد ﻷول مرة بالبلاد

شفق نيوز/ أفتتح وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز، يوم الأحد، مصنع سماد الداب في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في مُحافظة البصرة الأول من نوعه في البِلاد والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة تربل أي البريطانية.

ويتكون المصنع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من "ثلاثة خطوط إنتاجية أوربية المنشأ لإنتاج سماد الداب بطاقة (1500) طن باليوم وبما يُعادل (500) ألف طن سنوياً بقيمة مُضافة (30%) حسب مُتطلبات وزارة التخطيط وبجودة عالية وفق المُواصفة العراقية المُعتمدة لدى وزارة الزراعة.

وقـال الخباز في كلمةٍ ألقاها في حفل إفتتاح المصنع إن "الوزارة أخذت على عاتقها وعلى مدى العامين الماضيين أن تنهض بمصانعها والوصول إلى أفضل الإمكانيات واليوم نقف بفخر أمام أحد المصانع المُهمة التي عملت عليها وزارة الصناعة بجهود كُل قياداتها وبتعاون مع وزارة الزراعة والحكومة المحلية في البصرة وشراكة حقيقية بين شركة الأسمدة والشركة البريطانيـة".

وأكد أن "مصنع سماد الداب يُعتبر من المشاريع الرائدة والعملاقة وبادرة خير لوزارة الصناعة ومُحافظة البصرة والعراق عموماً وسيدعم القطاع الزراعي في البِلاد ويعكس سعي وزارة الصناعة لبناء هكذا صروح صناعية مُهمة وعملاقة".

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى ان "مصانع الأسمدة تحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة والوزارة كونها تدعم وزارة الزراعة والمُزارعين"، مؤكداً أن "الوزارة وبعد إفتتاح أكثر من (20) مشروعا صناعيا عازمة وماضية بافتتاحات جديدة لإعادة هيبة العراق والصناعة العراقية".

ولفت بذات الوقت إلى "سعي الوزارة للدخول إلى الأسواق وأن تكون مُنافسة قوية وتغني الأسواق بمُنتجاتها المحليـة.

وشهد الوزير وضِمنَ مراسيم حفل الافتتاح توقيع عقد سنوي لتجهيز وزارة الزراعة بمُنتج سماد الداب وبكمية (50) ألف طن كمرحلة أولى.

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