بشراكة دولية.. البصرة تفتتح معرض العراق الدولي للنفط والغاز

شفق نيوز/ افتتحت البصرة، اليوم الثلاثاء، معرض العراق الدولي للنفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات برعاية مجلس الوزراء وبمشاركة 145 شركة من 15 دولة عربية وعالمية.

وقال المتحدث بإسم المعرض أسامة مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح المعرض يمثل نقلة نوعية في مجالات النفط والغاز والطاقة حيث شاركت فيه شركات عالمية متخصصة في مجالها وأخرى تبحث عن فرص للعمل في العراق".

وتابع، أن "15 دولة منها عربية (مصر والسعودية والامارات والأردن) وعالمية (أمريكا وبريطانيا وإيران والصين والسويد وسويسرا والنمسا والنرويج وتركيا) شاركت لاستعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والطاقة بهدف تطويرها في العراق و البحث عن آفاق تعاون جديدة".