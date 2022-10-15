بسعر مدعوم.. المنتجات النفطية تعلن تجهيز مزارعي 3 محافظات بوقود الديزل

شفق نيوز / أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، تجهيز المزارعين في ثلاثة محافظات بأكثر من مليونين ونصف المليون من وقود الديزل لتشغيل المضخات وفقا للخطة الزراعية المعتمدة.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هيئة التجهيز التابعة الى شركة التوزيع جهزت مضخات المزارعين في محافظات المثنى والأنبار وديالى بأكثر من مليونين ونصف المليون من وقود الديزل لتشغيل المضخات"، مبينا ان "التجهيز تم بالكميات المقررة بالسعر المدعوم البالغ (200) دينار/ لتر".

وأوضح طالب أن "المزارع مخير لتحديد حصته اما بحسب المساحة المزروعة أو بإعتماد الآليات والمضخات والساحبات الزراعية"، لافتاً إلى ان "عملية التجهيز تأتي تماشياً مع الخطة الزراعية المعتمدة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات المذكورة لتحديد الكمية المطلوبة".