بسعر جنية استرليني واحد.. بنك HSBC يستحوذ على ذراع "سيلكون فالي بنك" البريطانية

شفق نيوز/ اعلن بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) البريطاني انه استحوذ على وحدة ذراع مصرف "سيلكون فالي بنك" البريطانية، بعد أسبوعٍ حافل حاول خلاله الوزراء المعنيون ومصرفيون استكشاف السبل الآيلة لتجنب انهيار وحدة "سيليكون فالي".

وفقاً بيان صادر عن الرئيس التنفيذي نويل كوين لبنك "إتش إس بي سي"، أن "هذا الاستحواذ له بُعد استراتيجي ممتاز لأعمالنا في المملكة المتحدة"، مؤكداً أن "عملاء "سيلكون فالي بنك" يمكنهم الاستمرار "في أعمالهم المصرفية كالمعتاد، وبأمان، مع علمهم بأن ودائعهم مدعومة بقوة، وسلامة، وضمانة HSBC".

وذكر وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى "إتش.إس.بي. سي" في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.

وتابع بالقول "إتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان" الذي يعنيها هذا الاستحواذ".

ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقا للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.

ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.