بسبب نقص السيولة.. تأخر صرف رواتب معظم موظفي الدولة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن تأخر صرف رواتب معظم موظفي دوائر الدولة للشهر الجاري، رغم انقضاء الشهر، مرجعًا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات العامة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن تأخر صرف الرواتب يعود إلى تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على عمليات تصدير النفط وأسهم في تراجع الإيرادات المالية، ما أدى إلى صعوبة توفير السيولة اللازمة لإطلاق رواتب الموظفين.

وأضاف أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في 22 من الشهر الجاري إطلاق تمويل رواتب موظفي دوائر الدولة، إلا أن عدداً كبيراً من المؤسسات لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقات منتسبيها، بسبب استمرار أزمة السيولة المالية.