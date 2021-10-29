بسبب أمطار العام الماضي.. زراعة الزبير تطالب بتعويضات لأصحاب مزارع الطماطم

شفق نيوز/ طالبت مديرية قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة اليوم الجمعة بتعويضات مالية للمزارعين الذين تضررت مزارعهم في العام 2020 نتيجة الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى حبات برد كبيرة.

وقال صالح حسن لعيبي مدير زراعة الزبير لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد المزارع المتضررة يبلغ 250 مزرعة والتي تم إتلاف 1750 ألف دونم مستغلة لزراعة الطماطم بالتالي كانت الخسارة بنسبة 100%"، مبيناً أنه "قد مضى عام ولم يتم تعويض المزارعين من قبل الحكومة".

وأشار لعيبي إلى أن "الإنتاج السنوي لمحصول الطماطم في محافظة البصرة يبلغ نصف مليون طن ويصدر إلى باقي المحافظات العراقية".

ولفت إلى أن "عدد مزارع الزبير يبلغ عددها الكلي من 1700 الى 2000 مزرعة تزرع سنوياً تبعاً للظروف الاقتصادية.

وبين أن "معاناة المزارع البصري اليوم واضحة جداً وهي تتمثل بمنافسة المنتج الأجنبي وانخفاض أسعار الطماطم، وهذا الأمر سبب عزوف بعض المزارعين لزراعة محصول الطماطم لهذا العام".

وشهدت محافظة البصرة العام الماضي هطول امطار غزيرة، مصحوبة بهطول البرد بأحجام كبيرة تسببت بإتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.