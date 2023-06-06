بسبب مسؤولين سابقين بالملاحة الجوية.. الحكومة العراقية "مضطرة" لتسوية مع "سيركو" بملايين الدولارات (وثائق)

شفق نيوز/ طالبت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية مجلس الوزراء بتعويض شركة سيركو البريطانية مبلغا يقدر بـ13 مليون دولار، في مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي المنظورة الآن في دبي، بشأن "عقدها المفسوح" مع الملاحة الجوية.

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء تنوي إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع مستحقات مالية لصالح سيركو البريطانية التي كانت تقدم خدمات الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، قبل أن تقرر إدارة الوزارة في الحكومة السابقة إنهاء العقد".

ونوهت المصادر بأن "الإدارة السابقة للشركة العامة للملاحة الجوية ومجلس إدارتها لم يستجيبا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 286 في العام 2021 القاضي بالتعاقد مع سيركو لمدة سنة، ومن ثم التفاوض معها حول عقد الشراكة؛ حيث قدم مدير عام الشركة السابق علي محسن هاشم ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ايمان عبد الرضا الزريجاوي ومجلس إدارتها دعوى للمحكمة، تطلب أمرا ولائيا بإيقاف العقد، وعند رد الطلب من المحكمة رفعوا دعوى للمحكمة التجارية ببطلان قرار مجلس الوزراء 286. وبالتزامن مع ذلك أوقفوا شركة سيركو عن العمل لباقي فترة العقد، وهي عشرة أشهر".

وتضيف المصادر، أن "شركة الملاحة الجوية أهدرت بقرارها السابق المال العام، وأضرت بالمصلحة العامة".

ولفتت المصادر الى أن "الإدارة الحالية للشركة التابعة لوزارة النقل، تسعى لإصدار قرار من مجلس الوزراء الحالي بدفع التعويضات، غير أن هذا الأمر يشهد انقساما داخل الحكومة حيث يرى البعض أن هذه محاولة تخدم المسؤولين المقصرين وتجعلهم يفلتون من العقاب".

وتشير المصادر إلى أن "عقد سيركو كان نافذا 100% لكن جرى إيقافه بسبب عدم تعاطي الشركة مع طلبات الرشى من قبل بعض المسؤولين، فألغي العقد بقرار من مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية".