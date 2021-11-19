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بسبب مخاوف كورونا.. أسعار النفط تهوي لأول مرة منذ نحو شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-19T13:19:06+0000
بسبب مخاوف كورونا.. أسعار النفط تهوي لأول مرة منذ نحو شهرين

شفق نيوز / تراجعت أسعار النفط، عصر يوم الجمعة، بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرنتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.35% إلى 76.36 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.51% إلى 78.39 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج العالمي قد سجل مستوى دون مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا هددت بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وصباح اليوم، ارتفعت أسعار النفط بعد تقلبات حادة في اليوم السابق، حيث يراهن المستثمرون على أن الإصدارات المنسقة المحتملة من الاقتصادات الرئيسية لاحتياطياتهم من النفط الخام الرسمية، قد يكون لها تأثير أقل على الأسواق مما كان متوقعًا.

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