بسبب قرار حكومي.. أسعار السمك ستتضاعف بنسبة 150% اعتباراً من الشهر المقبل في العراق

شفق نيوز/ توقعت مديرية زراعة بابل، يوم الأحد، ارتفاع أسعار السمك إلى الضعف والنصف تقريباً، اعتباراً من الشهر المقبل بسبب قرار لوزارة الموارد المائية، فيما أشار إلى أن الخطة الزراعية الصيفية للمحافظة "صفر".

وقال مدير الزراعة ثامر الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تمر بأزمة مائية، وطالبنا وزارة الموارد المائية بالسماح لأصحاب بحيرات الأسماك القائمة على المبازل بمواصلة الإنتاج، إلا أن مديرية الموارد المائية في بابل وكذلك الوزارة لم تسمحا بتربية الأسماك على المبازل ولا على الآبار".

وأوضح، أن "موعد تطبيق قانون الموارد المائية بمنع بحيرات المياه المالحة وردم البحيرات الطينية هو الأول من شهر تموز المقبل، ومن المتوقع في اليوم نفسه من تطبيق القرار ارتفاع سعر السمك تدريجياً ليصل خلال شهرين إلى نحو 25 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، بينما سعره الآن في بابل 11 ألف دينار للكيلو، لذلك نطالب وزارة الموارد المائية بالتراجع عن هذا القرار".

وفي ما يخص الخطة الزراعية لهذا العام في المحافظة، أكد الخفاجي أنها "ستكون صفراً، وتم توجيه وزارة الزراعة وإرشاد الفلاحين والمزارعين لاقتناء تقنيات الري الحديثة، وقدمت نحو 11 ألفاً و250 مرشة للمزارعين، تبدأ من 5 دوانم وتنتهي بـ200 دونم، وهذه المرشات محورية (دائرية)، ومرشات ثابتة، وأجهزة ري بالتنقيط للأشجار والمزارع الصغيرة".

ودعا الخفاجي "الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بهذا الموضوع والتعجيل بالتعاقد مع شركات رصينة أو مع الشركة العامة للصناعات الميكانيكية أو الهيدروليكية لإنتاج مرشات تغطي مساحة بابل والعراق".

ويعاني العراق من أزمة مياه حادة منذ سنوات عدة إلا أنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الحالي حيث جقت العديد من الأنهار الفرعية والروافد والأهوار الجنوبية، وانخفضت مناسيب المياه في نهريّ دجلة والفرات لتصل في بعض المناطق والمحافظات إلى ما دون المتر وبإمكان الإنسان الوصول إلى ضفتيّ النهر مشياً على الأقدام.