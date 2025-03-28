بسبب غموض المحادثات.. تعثر جديد لمساع استئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، مساء الجمعة، بتعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "محادثات استئناف صادرات النفط الكوردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي واجهت عقبة بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود".

وكانت شركة "أبيكور"، وهي تجمع يضم 8 شركات نفط تعمل في إقليم كوردستان العراق، قد أكدت في بيان لها أنها "لن تستأنف الصادرات حتى تقدم بغداد التزاما ثابتا باحترام العقود القائمة وتوفير ضمانات للدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية".

وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من إقليم كوردستان العراق، إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.