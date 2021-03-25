بسبب شح المياه.. ديالى تؤمن بدائل عن بحيرة حمرين وتقنن الخطط الصيفية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، يوم الخميس، عن اطلاق خطط واجراءات جديدة لمواجهة شح المياه، بغية تأمين المياه الخام لمحطات التصفية وري البساتين والخطة الزراعية الصيفية.

وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة وبتوجيه من وزير الموارد المائية بدأت بإجراءات جديدة لتعويض نقص المياه الخام في بعض المناطق، عبر ضخ المياه من نهر دجلة الى مناطق بعقوبة واطرافها لتأمين ماء الشرب في محطات التصفية وتعويض انحسار مصادر مياه بحيرة حمرين ودربنديخان جراء شح الامطار في الموسم الشتوي.

واشار الى ان ديالى تعتمد بشكل اساسي على الخطط الشتوية، فيما تقتصر الخطط الصيفية ضمن المناطق المتاخمة لنهر دجلة وسواحله والقريبة منه ومناطق ناحية العظيم شمالي ديالى، على مياه سد العظيم، فيما لا توجد اي خطط صيفية في المناطق التي تعتمد على بحيرة حمرين.

واكد المعموري تأمين المياه للبساتين في عموم المحافظة الى جانب اكمال "ري الفطام"، اي عملية السقي الاخيرة لمحصول الحنطة في عموم المحافظة قبل بدأ موسم الحصاد، لافتا الى الغاء خطط زراعة محاصيل الشلب والذرة بسبب نقص الايرادات المائية.

وتُعد بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة الخزين الاستراتيجي الاول للمياه في ديالى، وتزود البحيرة حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب والري، وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب من المياه.