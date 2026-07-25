بسبب أزمة هرمز.. وزير النفط العراقي يوجه بإيجاد بدائل لتصدير النفط وزيادة الصادرات

شفق نيوز - بغداد

أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، خلال ترأسه اجتماع خلية الأزمة في الوزارة اليوم السبت، ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة معدل الصادرات النفطية ودعم خزينة الدولة.

وشدد الوزير، وفق بيان صحفي، على تفعيل الجهد الوطني لإكمال المشاريع وإنجازها في ظل الظروف الاستثنائية، والعمل على إيجاد البدائل لتصدير النفط، ولاسيما مع استمرار إيقاف التصدير عبر الموانئ الجنوبية بسبب أزمة مضيق هرمز.

ووفقاً للبيان، شهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية.