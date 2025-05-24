بسبب أزمة المياه .. النجف تحظر زراعة الشلب وتتوعد بعقوبات رادعة بحق المخالفين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في النجف، يوم السبت، أن الموسم الزراعي الصيفي الحالي لن يشمل أي خطة لزراعة الشلب بسبب ما تمر به البلاد من أزمة مائية شديدة وتراجع كبير في الإيرادات المائية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأولوية ستكون لتأمين مياه الشرب والاحتياجات المنزلية فقط ولا يُسمح بزراعة الشلب في أي منطقة من المحافظة كما يُمنع طربسة الأراضي أو محاولة استغلالها في الزراعة خلال هذا الموسم".

وأضافت أن "أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية مشددة تشمل حراثة الأراضي المخالفة، وقطع مصادر المياه عنها، ومصادرة المضخات المستخدمة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة وتطبيق غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين دينار".

وأوضحت المديرية أن "تكرار المخالفة قد يؤدي إلى عقوبة السجن استنادًا إلى أحكام قانون الري المعمول به".