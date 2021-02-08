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بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-08T11:04:58+0000
بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين

شفق نيوز/ اتهم موظفون مصرف الرافدين بإخلاله بضوابط وعقد التوطين وعدم الايفاء بالتزاماته للموظفين الموطنة رواتبهم ضمنه.

ووفقاً لاستطلاع ميداني أجرته وكالة شفق نيوز، في عدة مصارف في بغداد فأن الموظفين اشتكوا من تقليص مبالغ السلف الممنوحة واقتصارها على 5 و10 مليون وبفائدة 9% بعدما كانت الفائدة السابقة 8%.

وأكد الموظفون ان قرض الـ 10 مليون دينار يسدد خلال 5 سنوات يصبح خلاله 18 مليوناً تقريبا وهو أمر اعتبروه استغلالاً يضر بالمستوى المعيشي للموظفين خاصة ذوي الدخل المحدود.

ودعا الموظفون الى الخروج بمظاهرات لإقالة مدير المصرف حسين علي محيسن واعادة التقديم الالكتروني على السلف والقروض وتوسيع مبالغ السلف بحسب مقدار راتب الموظف ورغبته مع خفض نسب الفائدة اسوةً بالمصارف الاخرى التي قدمت عروض مناسبة، كما دعوا إلى مقاضاة المصرف.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من مصرف الرافدين.

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