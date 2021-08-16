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بسبب دلتا المتحور.. أسعار النفط تنخفض مع تباطؤ النمو الاقتصادي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-16T05:20:19+0000
بسبب دلتا المتحور.. أسعار النفط تنخفض مع تباطؤ النمو الاقتصادي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من 1٪ يوم الاثنين، متراجعة للجلسة الثالثة، حيث أثارت القيود التي فرضتها الحكومات على التنقل لمواجهة انتشار نسخة دلتا وتباطؤ النمو الاقتصادي القلق بشأن تعافي الطلب على الوقود.

ونزل خام برنت 76 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع الأسبوع الماضي.

وتراجع النفط الأمريكي 79 سنتا أو 1.16 بالمئة إلى 67.44 دولار للبرميل بعد أن ارتفع قليلا الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي، إن الطلب المتزايد على النفط الخام عكس مساره في يوليو / تموز، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل أبطأ خلال بقية عام 2021 بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 من سلالة الدلتا.

وأدى التشديد الأخير للقيود المفروضة على فيروس كورونا في الصين إلى انخفاض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في شهر يوليو/ تموز الماضي.

كما يتوقع الكثير من المحللين ان تشهد اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، نموًا اقتصاديًا متواضعًا في الربع الحالي حيث تؤثر حالة القيود الطارئة المتجددة للتعامل مع حالات الإصابة القياسية على إنفاق الأسر.

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