سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب حقلين للغاز.. كوردستان تستعد لـ"معركة قانونية": لا تعويضات لـ"جينيل البريطانية"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-13T05:43:46+0000
بسبب حقلين للغاز.. كوردستان تستعد لـ"معركة قانونية": لا تعويضات لـ"جينيل البريطانية"

شفق نيوز/ رفضت حكومة إقليم كوردستان العراق، دفع تعويضات تطالب بها شركة "جينيل إنرجي" البريطانية، بسبب سحب مشروعي تطوير حقلي "بينا باوي" و"ميران" للغاز الطبيعي.

وذكرت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، ان حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان لها إلى "أنها ستدافع عن نفسها ضد دعوى التحكيم الدولي، التي تعتزم جينيل إنرجي رفعها".

وأضافت "إن الحكومة ترفض بشدة أي مطالبات بالتعويض من شركة جينيل حيث ان الاخيرة تسببت الشركة في خسائر للإقليم".

وأشارت حكومة اقليم كوردستان الى ان "الحكومة ستدافع بقوة عن أي مطالبة تقدمها جينيل ، وتعتزم متابعة مطالباتها المضادة للحصول على تعويضات ناجمة عن تنازل جينيل عن الشركات الأمنية الخاصة".

وجاء بيان حكومة إقليم كردستان العراق، عقب إعلان جينيل، أمس الأول الجمعة، عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، تطالبها بتعويض عن إنهاء عقد المشاركة في الإنتاج للحقلين.

وقالت جينيل في بيان "إنه منذ توقيع عقد مشاركة الإنتاج في فبراير/شباط من عام 2017، بذلت الشركة كل الجهود المطلوبة لتطوير الحقلين، وقدمت عددًا ضخمًا من عروض التطوير، كي تحصل على إذن الحكومة لبدء التطوير، لكن يبدو أن الحكومة كانت تعتزم عدم منح هذا الإذن".

ووقعت جينيل عقد مشاركة إنتاج للحقلين عام 2017، بعد تعديل الاتفاقية الأولية مع الحكومة، لكنها ضخت استثمارات فيهما بحذر، بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بمستقبلهما.

ويحتوي الحقلان على ما يقارب من 14.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كانت تخطط جينيل إنرجي لتصديرها إلى تركيا التي تشهد طلبًا متناميًا على الغاز، وتمتلك مقرًا رئيسًا بها.

كما يحتوي الحقلان على 130 مليون برميل من موارد النفط والمكثفات.

ويثور النزاع بين حكومة الإقليم والشركة البريطانية منذ عام 2014، وقت توقيع الاتفاقية المبدئية لتطوير الحقلين، والتي خضعت إلى تعديلات عديدة في السنوات التالية.

وفي 2017، قال بيان لحكومة إقليم كوردستان "إن الحكومة تأسف لفشل جينيل في تقديم عرض موثوق لتطوير حقلي بينا باوي وميران، وهو ما انعكس سلبًا في قدرة الحكومة لتطويرهما في موعد مناسب".

وتعثرت مفاوضات سابقة للشركة البريطانية مع الحكومة لبدء الإنتاج، وتأخر المدفوعات الحكومية، إذ عدّلت سلطات الإقليم مواعيد الحصول على أقساط مستحقاتها قبل عدة أشهر.

related

تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

Date: 2020-06-04 11:02:06
تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

الحكومة العراقية تؤشر طفرة في أسعار مواد البناء في العراق

Date: 2021-02-23 07:46:51
الحكومة العراقية تؤشر طفرة في أسعار مواد البناء في العراق

ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

Date: 2019-09-16 16:16:15
ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-09-12 05:55:10
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

البرلمان يصوّت على التعديل الاول لقانون التقاعد ويعلن 200 الف درجة وظيفية

Date: 2019-11-19 23:17:25
البرلمان يصوّت على التعديل الاول لقانون التقاعد ويعلن 200 الف درجة وظيفية

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-31 07:00:00
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

أسعار الدولار تُحلّق إلى أعلى مستوى في العام 2021

Date: 2021-07-23 09:25:21
أسعار الدولار تُحلّق إلى أعلى مستوى في العام 2021

استقرار في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-11 14:29:08
استقرار في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد