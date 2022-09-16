"بسبب تسرب".. توقف صادرات النفط العراقية وإصلاح الخلل يستغرغ أسبوعاً

شفق نيوز/ قالت مصادر بقطاع النفط العراقي، يوم الجمعة، إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب، مبينة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وذكرت رويترز للأنباء نقلا عن المصادر أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل".

ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.

وبلغ إنتاج النفط في العراق خلال شهر أغسطس اب الماضي 4.561 مليون برميل يومياً وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن منظمة "أوبك".

وتشكّل عائدات النفط أكثر من 99% من صادرات العراق، و95% من موازنته الحكومية، و42% من إجمالي ناتجه المحلي.

ووفقاً للبيان الشهري الصادر عن وزارة النفط العراقية، بلغت صادرات العراق من النفط في شهر يوليو تموز 3.3 مليون برميل يومياً، بينما تراجعت الإيرادات من صادرات الخام بنسبة 7% تقريباً لتصل إلى 10.6 مليار دولار مقابل 11.35 مليار دولار في يوليو تموز.