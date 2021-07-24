بسبب تجاوزات.. العراق يفقد 7 آلاف ميغا واط من الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم السبت، عن فقدان منظومة الكهرباء الوطنية 7 آلاف ميغا واط بسبب تجاوزات بعض المحافظات.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المنظومة تفقد 7 آلاف ميغا واط لعدم الالتزام بالحصص المقررة من الطاقة للمحافظات الجنوبية".

وأضاف، أن "وكيل وزارة الكهرباء سيقدم خططاً إلى رئيس الوزراء لوضع حدّ لأزمة الطاقة". وتابع، أن "مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا ، قال "ندعو العراقيين إلى الإقبال على التلقيح بعد الارتفاع الكبير بإصابات كورونا ووفياتها".

وقال ناظم، إن "المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين"، مضيفا أن "الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي على المواطنين".