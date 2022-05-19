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بسبب انعدام الدعم.. صلاح الدين ترجح انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T10:53:43+0000
بسبب انعدام الدعم.. صلاح الدين ترجح انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40%

شفق نيوز/ رجحت محافظة صلاح الدين انخفاض إنتاج القمح بنسبة أكثر من 40% بسبب انعدام الدعم الحكومي والزراعة الديمية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "المزارعين عانوا انعدام الدعم من جميع مستلزمات الخطة الزراعية الشتوية وابرزها الاسمدة بعد خفض حصص المزارعين من 50 كغم للدونم الواحد الى 5 كغم من القمح فقط الى جانب انعدام المستلزمات والمقومات الزراعية الاخرى".

وبين الدليمي؛ ان "انعدام الدعم وشح الزراعة الصحراوية للقمح (الزراعة الديمية)  دفع اغلب المزارعين الى خفض مشاريع الري الحديثة وتقليص أعداد المرشات والمضخات اللازمة لتفادي تكاليف مالية لا يمكن تحملها".

ودعا الدليمي وزارة التجارة الى "تسريع دفع مستحقات تسويق القمح لتجاوز المشاكل المالية وتعويض الخسائر الجسيمة التي تكبدوها خلال الموسم الزراعي الشتوي.

ورجحت مديرية زراعة صلاح الدين، في وقت سابق عبر شفق نيوز، إنتاج نحو 600 ألف طن من الحنطة خلال الموسم الحالي، فيما طالبت بزيادة مراكز التسويق والاستلام لتسريع تصدير الحنطة الى المحافظات الاخرى".

وحذرت صلاح الدين، في اوقات سابقة وعبر وكالة شفق نيوز، من "فشل" الخطة الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة.

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