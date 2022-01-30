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بسبب الأزمة الأوكرانية.. العراق يبحث عن أسواق جديدة لشراء الحنطة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-30T07:35:55+0000
بسبب الأزمة الأوكرانية.. العراق يبحث عن أسواق جديدة لشراء الحنطة

شفق نيوز/ بدأ العراق يبحث عن أسواق جديدة نتيجة عدم اليقين والاستقرار بالنسبة لمصدري الحبوب للبحر الأسود نتيجة التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا حسب منصة S&P Global Platts.

وذكرت المنصة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "بسبب حالة عدم اليقين، فإن بعض دول الشرق الأوسط مثل العراق تبحث في مواقع أخرى غير البحر الأسود للحصول على قمحها".

واضافت أن "العراق اشترى مؤخرًا حوالي 150 ألف طن متري من القمح الأسترالي عالي الجودة"، مبينة ان "الأرجنتين اصبحت أيضًا منافسًا رئيسيًا لقمح البحر الأسود فيما يتعلق بأسواق الشرق الأوسط".

وأشارت إلى ان "التجار يتوقعون أن يكون التأثير على تجارة القمح محدودًا على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في منطقة البحر الأسود".

وألحق الجفاف هذا الصيف أضرارا بمحصول القمح العراقي، كما قال رئيس مجلس الحبوب العراقي في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن العراق يعتزم استيراد مليوني طن من القمح العام المقبل.

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