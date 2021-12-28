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بسبب الموازنة.. المالية توقف التعيينات ونقل الموظفين اعتبارا من مطلع العام الجديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-28T15:09:33+0000
بسبب الموازنة.. المالية توقف التعيينات ونقل الموظفين اعتبارا من مطلع العام الجديد

شفق نيوز/ اوقفت وزارة المالية العراقية، جميع التعيينات ونقل الموظفين اعتبارا من مطلع العام المقبل 2022.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان الوزارة قررت ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2022.

واضافت الوثيقة؛ ان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١/١٢ لحين تشريع قانون الموازنة.

وتعثرت حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.

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