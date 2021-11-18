بسبب الملوحة وشح المياه.. زراعة واسط تنحسر وتواجه مخاطر

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة محافظة واسط، يوم الخميس، عن تراجع المساحات الزراعية بشكل أثر سلباً على إنتاج المحافظة.

وقال مدير زراعة واسط أركان مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الكبيرة التي تسبب نقصان الأراضي الزراعية هي الملوحة والتصحر، والجهات الحكومية لم تعالج هذه المشاكل ما أدى إلى تعرض الزراعة في المحافظة للخطر".

وبين أن "معالجة الملوحة في الأراضي الزراعية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والأموال فيما يواجه العراق أزمة شح المياه وقلة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أن زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار، مبينة أن هناك 6 ملايين دونم جاهزة للزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، إن "تناقص الكميات المزروعة دلالة واضحة بأن هناك انتاجاً أقل سيكون، بسبب قلة المياه التي خفضت الخطة الزراعية للموسم المقبل الى 50%"، مشيراً إلى أن "زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار".

وواجهت الخطة الزراعية التي وضعتها وزارتا الموارد المائية والزراعة بتخفيض نسبة زراعة المساحات الزراعية في البلاد الى النصف انتقادات حادة وتحذيرات من خسائر تطال هذا القطاع الحيوي، كما ناشد اتحاد الجمعيات الفلاحية، الجهات المختصة لإيجاد حل لمشكلة الواقع الزراعي.