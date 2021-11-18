سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب الملوحة وشح المياه.. زراعة واسط تنحسر وتواجه مخاطر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T16:06:53+0000
بسبب الملوحة وشح المياه.. زراعة واسط تنحسر وتواجه مخاطر

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة محافظة واسط، يوم الخميس، عن تراجع المساحات الزراعية بشكل أثر سلباً على إنتاج المحافظة.

وقال مدير زراعة واسط أركان مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الكبيرة التي تسبب نقصان الأراضي الزراعية هي الملوحة والتصحر، والجهات الحكومية لم تعالج هذه المشاكل ما أدى إلى تعرض الزراعة في المحافظة للخطر".

وبين أن "معالجة الملوحة في الأراضي الزراعية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والأموال فيما يواجه العراق أزمة شح المياه وقلة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أن زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار، مبينة أن هناك 6 ملايين دونم جاهزة للزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، إن "تناقص الكميات المزروعة دلالة واضحة بأن هناك انتاجاً أقل سيكون، بسبب قلة المياه التي خفضت الخطة الزراعية للموسم المقبل الى 50%"، مشيراً إلى أن "زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار".

وواجهت الخطة الزراعية التي وضعتها وزارتا الموارد المائية والزراعة بتخفيض نسبة زراعة المساحات الزراعية في البلاد الى النصف انتقادات حادة وتحذيرات من خسائر تطال هذا القطاع الحيوي، كما ناشد اتحاد الجمعيات الفلاحية، الجهات المختصة لإيجاد حل لمشكلة الواقع الزراعي.

related

منظمة مدنية تحذر من "كارثة بيئية" في الأهوار العراقية

Date: 2021-05-17 15:42:26
منظمة مدنية تحذر من "كارثة بيئية" في الأهوار العراقية

"باستثناء ديالى".. شح المياه لن يؤثر على زراعة المحاصيل الزراعية في العراق

Date: 2021-05-25 11:06:04
"باستثناء ديالى".. شح المياه لن يؤثر على زراعة المحاصيل الزراعية في العراق

الموارد المائية تطمئن العراقيين: لا شح بالمياه في الأيام المقبلة

Date: 2021-07-26 08:34:38
الموارد المائية تطمئن العراقيين: لا شح بالمياه في الأيام المقبلة

مزارعو ديالى يهددون بالاعتصام وصلاح الدين تؤمن الخطة الشتوية بموقف مائي "حرج"

Date: 2021-10-23 08:58:37
مزارعو ديالى يهددون بالاعتصام وصلاح الدين تؤمن الخطة الشتوية بموقف مائي "حرج"

السياسة الخاطئة والتهريب.. مسؤول يحدد أسباب انهيار زراعة الأنبار (صور)

Date: 2021-09-23 18:13:51
السياسة الخاطئة والتهريب.. مسؤول يحدد أسباب انهيار زراعة الأنبار (صور)

الموارد المائية: شح الأمطار لن تؤثر على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي

Date: 2021-01-25 10:31:29
الموارد المائية: شح الأمطار لن تؤثر على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي

بسبب شح المياه.. ديالى تؤمن بدائل عن بحيرة حمرين وتقنن الخطط الصيفية

Date: 2021-03-25 15:42:47
بسبب شح المياه.. ديالى تؤمن بدائل عن بحيرة حمرين وتقنن الخطط الصيفية

ديالى تحذر من نزوح جماعي بسبب شح المياه

Date: 2021-05-10 13:13:25
ديالى تحذر من نزوح جماعي بسبب شح المياه