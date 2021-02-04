بسبب الكهرباء.. محافظة تواجه خطر فقدان 90٪ من إنتاج القمح والشعير

شفق نيوز/ حذر نائب في البرلمان العراقي عن صلاح الدين يوم الخميس من أن المحافظة تواجه خطر فقدان 90 في المئة من انتاج القمح والشعير للموسم الحالي بسبب تردي خدمة الكهرباء.

وقال النائب عن المحافظة جاسم حسين الجبارة لوكالة شفق نيوز إن "صلاح الدين تعاني انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي وانعكس سلبا على الخطط الزراعية وخاصة الزراعة الشتوية التي ستفقد اكثر من 90 في المئة من انتاجيتها والتي تتجاوز مليون طن سنويا".

وأضاف أن "اخفاق وزارة الكهرباء بحل مشاكل التيار الكهربائي في صلاح الدين سيخلف كوارث اقتصادية كبيرة ولن تصل المحافظة الى عشر انتاجها السنوي من القمح والشعير".

ودعا الجبارة إلى "معالجات عاجلة وتفادي خسائر جسيمة يدفع ثمنها المزارعون والاقتصاد الوطني بشكل عام".

ويعاني العراقيون من سوء خدمة الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وتقادم البنى التحتية والفساد المستشري في البلاد.