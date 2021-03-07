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بسبب العجز الغذائي.. "الفاو" تعلن عن حاجة العراق إلى مساعدة غذائية خارجية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-07T08:04:51+0000
بسبب العجز الغذائي.. "الفاو" تعلن عن حاجة العراق إلى مساعدة غذائية خارجية

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الاغذية والزراعة "الفاو"، عن حاجة خمسة وأربعين بلدا بينها العراق الى مساعدة غذائية خارجية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "الإنتاج الإجمالي للحبوب من جانب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 51 بلدًا ارتفع بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالسنة الماضية ليصل إلى 502.4 ملايين طن".

واضافت أن "الانتعاش في أفريقيا الجنوبية والشرق الأوسط فاق التراجع في أفريقيا الوسطى، لكن من المتوقع أن ترتفع المتطلبات الإجمالية لاستيراد الحبوب من جانب المجموعة في السنة التسويقية 2020/2021 لتصل إلى 74.1 مليون طن، حيث تظهر الاحتياجات الإضافية الأكبر في الإقليمين الفرعيين للشرق الأقصى وأفريقيا الغربية".

واشارت المنظمة إلى انها أجرت تقييما لخمسة وأربعين بلدًا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية شملت كل من إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيني، وأفغانستان، وأوغندا، وباكستان، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وجمهورية كونغو الديموقراطية، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، والعراق، وغينيا، وفنزويلا، وكابو فيردي، وكاميرون، والكونغو، وكينيا، ولبنان، وليبيا، وليبيريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، وموزمبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، واليمن.

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