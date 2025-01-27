بسبب الصين.. هبوط حاد في "وول ستريت" مع اهتزاز أسهم التكنولوجيا

شفق نيوز/ سجلت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية، يوم الاثنين، انخفاضاً حاداً بسبب تزايد شعبية نموذج صيني منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي مما أثار موجة بيع في أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا وشركات أخرى من المتوقع أن تستفيد من الاستثمار في التكنولوجيا.

وأطلقت شركة DeepSeek نموذجًا مجانيًا مفتوح المصدر متعدد اللغات للذكاء الاصطناعي في أواخر كانون الأول/ديسمبر، قائله إن عملية تطويره تمت في شهرين فقط بتكلفة تقل عن 6 ملايين دولار، وهي تكلفة أصغر بكثير من تلك التي ذكرت الشركات الغربية أنها احتاجتها.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الشركة نموذجًا تفوق على أحدث إصدار من OpenAI في العديد من اختبارات الجهات الخارجية.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 275.4 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 44148.84 نقطة. وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 132.2 نقطة، أو 2.17 بالمئة إلى 5969.04 نقطة. كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 720.3 نقطة، أو 3.61 بالمئة، إلى 19234.042 نقطة.

وهوت أسهم شركة "إنفيديا" بنحو 13 بالمئة، عند افتتاح الأسواق لتمحي 465 مليار دولار من قيمتها السوقية.

إلا أن الشركة الأبرز في قطاع الرقائق قلصت تراجعاتها قليلا، ليتم تداول أسهمها عند 126.8 دولارا للسهم.

كما تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا في الأسواق الأميركية والأوروبية، لتتجاوز خسائر القيمة السوقية نحو تريليون دولار.