بسبب الدولار.. قفزة باسعار المواد الانشائية في العراق لشهر كانون الاول

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاربعاء، عن ارتفاع المواد الانشائية لشهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ادى ذلك الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة باستثناء اقليم كوردستان".

واضاف انه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء في الأسواق المحلية لشهر كانون الاول الماضي ومقارنتها بأسعار شهر تشرين الثاني 2020 الذي ارتفع فيه سعر الدولار".

واشار الى ان "اهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداما وتأثيرا في الأسواق كانت لثلاث مواد شملت الطابوق والاسمنت والحديد".

وبين جهاز الاحصاء، ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 160 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ فيه السعر 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة".

وتابع "فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر كانون الاول الماضي 194 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة".

واوضح ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 108 الاف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 90 الف دينار للطن الواحد".

واردف الجهاز "بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر كانون الاول الماضي 123 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد.

واوضح ان "سعر الاسمنت الابيض لشهر كانون الاول كان 219 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 18% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار".

ولفت الى ان "اسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر كانون الاول الماضي بلغت مليونا و237 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 63% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 779 الف دينار للطن الواحد".

وذكر الجهاز ان "معدل سعر الحديد (الشيلمان) لشهر كانون الاول الماضي كان 19 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 27% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

وختم جهاز الاحصاء بالقول، ان "معدل سعر طابوق الثرمستون في كانون الاول الماضي بلغ مليونا و977 الف دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 7% عن شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ معدل السعر فيه مليونا و852 الف دينار".