"بسبب الدولار".. ارتفاع مستمر بأسعار المواد الانشائية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن ارتفاع ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية، عازية ذلك الى "ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى إلى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى محافظات البلاد كافة باستثناء اقليم كوردستان"، مبيناً أنه "تمت متابعة 64 مادة بناء تم تسجيل ارتفاع اسعارها في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "اهم المؤشرات للمواد الأكثر استخداماً و تأثيراً في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والسمنت والحديد"، موضحاً أن "معدل سعر الطابوق العادي لشهر نيسان الماضي بلغ 168 الف دينار لكل ألف طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل ألف طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر نيسان 138 الف دينار لكل ألف طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل ألف طابوقة".

وبين التقرير أن "معدل سعر السمنت العادي لشهر نيسان الماضي بلغ 104 الآف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر السمنت المقاوم لشهر نيسان 126 الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 112 الف دينار للطن الواحد".

وأشار تقرير جهاز الاحصاء، إلى أن "اسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر نيسان بلغت مليوناً و210 الآف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 55% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد (الشيلمان) لشهر نيسان 19 الف دينار للمتر الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

يكذر أن البرلمان العراقي صوت في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل مائة دولار.