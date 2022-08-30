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بسبب الحظر.. سوق العراق للأوراق المالية يوقف نشاطه

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-30T09:22:11+0000
بسبب الحظر.. سوق العراق للأوراق المالية يوقف نشاطه

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف نشاطه نتيجة حظر التجوال.

وقال السوق في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوق لن ينظم جلسة التداول اليوم، لإعلانها عطلة رسمية".

ويُنظم السوق خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، وفيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس الاثنين حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق إلى اشعار اخر.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وصدامات المنطقة الخضراء.

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