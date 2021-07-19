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بسبب الحر.. ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والمراوح لأعلى مستوى في روسيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-19T08:49:17+0000
بسبب الحر.. ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والمراوح لأعلى مستوى في روسيا

شفق نيوز/ سجل الطلب على أجهزة التكييف والمراوح في روسيا، ارتفاعاً  لأعلى مستوى منذ 10 سنوات وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

وكشف دراسة لشركات متخصصة في مبيعات التجزئة الإلكترونية ارتفاع الطلب على المكيفات والمراوح الهوائية في روسيا هذا الصيف إلى أعلى مستوى في السنوات العشر الماضية، مبينة أن زيادة الطلب هذا يأتي في ظل موجة حر شديدة تشهدها مدن روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وقالت الدراسة إنه تم بيع حوالي 251 ألف جهاز للتكيف بقيمة 5 مليارات روبل، (الدولار = 74.3 روبل)،  خلال الشهر ونصف الشهر الماضية، وهو مستوى أعلى عن مجموع مبيعات الأشهر الستة الأولى من 2021 وأشهر الصيف في السنوات العشر الماضية.

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