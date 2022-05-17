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بسبب الاستيراد.. رقي صلاح الدين يشكو الكساد وانخفاض الأسعار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T10:11:10+0000
بسبب الاستيراد.. رقي صلاح الدين يشكو الكساد وانخفاض الأسعار

شفق نيوز/ شكا مزارعو صلاح الدين من كساد محصول الرقي وانخفاض أسعاره بسبب المنتوج المستورد وسيطرته على أسواق المحافظات.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "انتاجية الرقي للموسم الحالي وفيرة وذات جودة عالية من جميع المواصفات إلا أن تسويقه يعاني الكساد وانخفاض الأسعار مقارنة بتكاليف الزراعة وانتاجه".

وبين الدليمي؛ ان "اسعار الرقي انخفضت إلى أقل من 500 دينار للكيلوغرام الواحد بسبب سطوة الرقي المستورد على الاسواق المحلية وعزوف التجار والمسوقين عن رقي صلاح الدين بسبب التكاليف المالية وبعد صلاح الدين عن المحافظات الأخرى".

واشار الدليمي الى ان "محصول الرقي ينتشر بكثرة حاليا في مناطق سامراء وبلد والدجيل وصلاح الدين إلا أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة بالرغم من موسم الرقي ليس بالموسم الزراعي الاستراتيجي".

ويشكو المزارعون في عموم المحافظات العراقية من فوضى استيراد المحاصيل الزراعية وتبعاتها السلبية على المنتوج المحلي، ما دفع الكثير من المزارعين الى العزوف عن الزراعة بسبب سوء إدارة ملف الزراعة في البلاد.

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