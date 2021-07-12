بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض مزارع تربية الاسماك "العشوائية" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم الاثنين، توقف نحو 40% من حقول تربية الاسماك "العشوائية" بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملة المحلية وتكاليف التربية.

وقال مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين احسان خالد لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع اسعار الدولار وتكاليف الاعلاف والمستلزمات الاخرى دفع اكثر من 40% من مربي الاسماك "العشوائيين" الى ترك مشاريعهم.

وبين خالد أن تربية الاسماك العشوائية هي التجاوز على الاراضي الزراعية وانشاء احواض تربية اسماك فيها، فيما تنص ضوابط تربية الاسماك على انشاء الاحواض في الاراضي غير الصالحة للزراعة، مشيراً إلى أن مشاريع مربي تربية الاسماك من اصحاب الخبرة الطويلة والمهنية مستمرة بالعمل.

وعزا خالد، سبب ترك مربي الاسماك العشوائيين لمشاريعهم إلى نقص الخبرة والتخصص في هذا المجال والمشاكل البيئية والصحية التي تسببوا بها في عموم مناطق المحافظة وابرزها القاء الهلاكات من الاسماك في الانهر والجداول والطرق والاراضي الزراعية.

وأضاف، أن جميع مزارع تربية الاسماك غير مجازة في صلاح الدين ولم تمنح اي اجازات منذ 17 عاماً لمنع التجاوزات على الاراضي الزراعية.

يذكر ان محافظة صلاح الدين لم تتأثر بازمات المياه بشكل ملحوظ لاعتمادها الكامل على نهر دجلة والاطلاقات المائية من سد الموصل.