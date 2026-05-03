"بزيادة 49%".. أسعار البنزين في أميركا تقترب من 4.5 دولار للغالون

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الرابطة الأميركية للسيارات (AAA)، يوم الأحد، ارتفاع متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى 4.446 دولارات للغالون، مقترباً من حاجز 4.5 دولارات، مقارنة بنحو 2.99 دولار قبل اندلاع الحرب.

وبحسب البيانات، تمثل الأسعار الحالية زيادة تقارب 49 بالمئة، وسط استمرار موجة الصعود خلال الأسابيع الأخيرة.

وأرجعت الرابطة ارتفاع الأسعار إلى صعود أسعار النفط الخام، وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الشحن وأسواق الطاقة.

وأشارت إلى أن أسعار الوقود تختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تسجل الولايات الغربية والساحلية مستويات أعلى من المتوسط الوطني، فيما تبقى بعض الولايات المنتجة للطاقة أقل سعراً نسبياً.

وتُعد بيانات الرابطة الأميركية للسيارات من أبرز المؤشرات اليومية المعتمدة لمتابعة أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، استناداً إلى مسح واسع لمحطات التعبئة في مختلف الولايات.