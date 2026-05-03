بزيادة قياسية.. العراق رابع كبار موردي النفط لأميركا متجاوزاً السعودية وكولومبيا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

سجلت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى احتلال المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المصدّرة للنفط إلى السوق الأميركية.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن متوسط استيرادات بلادها من النفط الخام من سبع دول رئيسية بلغ نحو 5.236 ملايين برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 1.386 مليون برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي سجل 6.622 ملايين برميل يومياً.

وأظهرت البيانات أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت معدل 195 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 147 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق، الذي بلغ فيه المعدل 48 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة فإن كندا تصدّرت قائمة أكبر موردي النفط إلى أميركا بواقع 3.974 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بمعدل 310 آلاف برميل يومياً، ثم المكسيك بمتوسط 292 ألف برميل يومياً، فيما جاءت السعودية بمعدل 174 ألف برميل يومياً.

وبحسب الإحصائية، بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كولومبيا نحو 191 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور 100 ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل أي واردات من ليبيا أو البرازيل أو نيجيريا خلال الفترة ذاتها.

وتستورد الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته من مجموعة من الدول الرئيسية، في وقت يقدر فيه استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم.