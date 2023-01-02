برئاسة السوداني.. المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش "مسوّدة" الموازنة

شفق نيوز / ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي عقد عصر اليوم في بغداد، برئاسة السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، ناقش المجتمعون، "مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري".

وبحث المجتمعون أيضاً "محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها".