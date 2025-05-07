بريق الذهب يخفت بفعل آمال محادثات التجارة بين امريكا والصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إضعاف التفاؤل بشأن محادثات التجارة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,388.67 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 3397.70 دولاراً.

يبدو أن الذهب يتراجع وسط اتجاه عام نحو المخاطرة في الأسواق... وهذا يُمثل اتجاهًا داعمًا للدورة الاقتصادية، وقد يعكس تفاؤلًا وسط مؤشرات على بدء مفاوضات تجارية جادة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لإيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي .

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع المسؤول الاقتصادي الصيني الكبير هي ليفينج في سويسرا هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام، بدءا من يوليو/تموز.

سينصب تركيز السوق على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.93 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 979.07 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 970.28 دولاراً.