بريطانيا تسجل أدنى معدل إنتاج للسيارات منذ أكثر من نصف قرن

شفق نيوز/ انخفض إنتاج السيارات البريطانية بنسبة سنوية قدرها 41.4٪ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له في أكتوبر منذ عام 1956 حيث أثر النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات وإغلاق المصنع على القطاع ، وفقًا لهيئة تجارية.

وأظهرت بيانات من جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) يوم الجمعة أن إجمالي 64729 سيارة خرجت من خطوط الإنتاج البريطانية.

وعكس الانخفاض مشاكل سلسلة التوريد العالمية وإغلاق شركة هوندا الدائم لمصنعها في أواخر يوليو.

وبلغ إنتاج السيارات في الأشهر العشرة الأولى من العام 721505 سيارات ، بانخفاض 2.9٪ عن عام 2020 عندما أغلقت المواقع لعدة أشهر مع انتشار جائحة فيروس كورونا في بريطانيا.