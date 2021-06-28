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بريطانيا.. تحذيرات بشأن منصة "بايننس" للعملات الرقمية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-28T05:43:33+0000
بريطانيا.. تحذيرات بشأن منصة "بايننس" للعملات الرقمية

شفق نيوز/ أمرت هيئة التنظيم المالي البريطانية منصة "بايننس"، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، بإيقاف جميع أنشطتها في المملكة المتحدة.

وحذرت الهيئة المستخدمين من المنصة التي تخضع لتدقيق متزايد على مستوى العالم.

وفي إشعار صادر بتاريخ 25 حزيران الحالي، قالت الهيئة إن بايننس "يجب ألا تقوم، بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة، بتنفيذ أي أنشطة خاضعة للتنظيم"، والقرار يطبق "بأثر فوري".

ولم ترد بايننس على طلب للتعليق يوم أمس الأحد من وكالة رويترز. ويذكر أن تداول العملات الرقمية لا يتم تنظيمه بشكل مباشر في بريطانيا، وفقا للوكالة.

ولم تشرح الجهة التنظيمية (الهيئة) سبب اتخاذها للإجراءات ضد بايننس، التي قالت سابقا إنها تلتزم بالقوانين وتتعاون مع المنظمين وسلطات إنفاذ القانون.

وتعمل الهيئة على تكثيف رقابتها على عمليات تداول العملات الرقمية، والتي زادت شعبيتها في المملكة المتحدة إلى جانب عدة دول أخرى.

ومنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبت الهيئة من جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية التسجيل وإثبات امتثالها لقواعد مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، قالت هذا الشهر إن خمس شركات فقط قد سجلت، وأن الغالبية لم تلتزم بعد بالقواعد.

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