بريطانيا تحتضن منتدى افتراضياً لتنويع خيارات اقليم كوردستان اقتصاديا

شفق نيوز/ ذكر موقع "أويل ريفيو" الصادر في لندن، ان مؤتمرا افتراضيا سيعقد عبر الفيديو لمنتدى كوردستان العراق الاقتصادي، خلال الايام المقبلة، بدعم من ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا.

وينظم المنتدى مركز "سي دبليو سي" ومركز "مستقبل الطاقة العالمي"، وسيكون تجمعا افتراضيا عن بعد بالكامل، لمنح المشاركين الفرصة للاستماع الى آخر السياسات والتطورات الاقتصادية من منازلهم او مكاتبهم بكل راحة.

ويرعى المنتدى شركة "شيفرون" النفطية، وهدفه ان يكون التجمع الاول المخصص للتنويع الاقتصادي في المنطقة، وسيتضمن ست جلسات حوار، ما يمنح صناع القرار الكبار في قطاعات صناعية متعددة، التواصل سوية للتعامل مع القضايا المطروحة حاليا، وتسهيل الحلول السياسية لدفع الاقتصاد قدما في هذه الأوقات المثيرة للتحدي.

ومن بين ابرز المشاركين في المنتدى الافتراضي، نائب رئيس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم سفين دزيي، وممثل اقليم كوردستان في لندن كاروان جمال، عضو الحكومة العضو في هيئة النفط والغاز التابعة لحكومة الإقليم أمانج رحيم، ووزير التجارة والصناعة في حكومة الاقليم كمال مسلم سعيد، ومساعد وزير الطاقة الاميركي في مكتب الشؤون الدولية ماثيو زايس.

ونقل التقرير عن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قوله مؤخرا خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الاعلى بمشاركة قوباد طالباني وعدد من الوزراء والمسؤولين، ان "اقليم كوردستان لديه فرصة ليصبح مركزا تجاريا مهما في العراق وفي المنطقة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ مشروعات استراتيجية".

وذكر "اويل ريفيو" انه في ضوء الظروف غير المسبوقة الحالية، فان صناع القرار من قطاعات صناعية متعددة، سيجتمعون لفتح فرص تجارية جديدة على كافة المستويات الاقتصادية من خلال التعامل مع عناوين عدة.

واشار الى ان من بين هذه العناوين، توسيع سلسلة القيم الاقتصادية الى نطاق اوسع من انتاج النفط، وكيف يمكن للقطاع النفطي ان يعزز التنويع الاقتصادي.

كما سيتناول المنتدى كيف يمكن لاقليم كوردستان ان يخصخص قطاع الكهرباء، والفرص المتاحة امام المستثمرين، بالاضافة الى التنويع في قطاع الطاقة لزيادة دور الغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

واشار "اويل ريفيو" الى ان المنتدى سيتناول ايضا كيفية تنمية القطاعات غير النفطية بما يساعد في تطوير التنمية المستدامة، وخطط الاصلاحات المالية للمساعدة في التعافي المالي في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وخلال عقد من الزمن، استضاف مركز "سي دبليو سي"، من خلال مكتبه العراقي، والذي ينظم منذ 22 سنة مؤتمرات مرتبطة بصناعة الطاقة في العالم، اكثر من مئة وزير ومسؤول في منتديات ومؤتمرات مختلفة. ومن خلال المؤتمر الافتراضي الذي يعقد يومي 17 و18 نوفمبر الجاري سيشارك مديريون تنفيذيون عالميون مهتمين في الاستثمار في اقليم كوردستان.