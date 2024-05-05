برويزخان يتصدر معابر البضائع الترانزيت صوب العراق

شفق نيوز/ اعلن مدير عام جمارك محافظة كرمنشاه في إيران، اليوم الأحد، ان جمارك برويز خان (على الحدود مع العراق) احتلت المركز الأول في مرور البضائع بالترانزيت الأجنبي في إيران في شهر نيسان من العام الحالي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام جمارك كرمنشاه علي اصغر عباس زاده قوله إنه تم تنفيذ أكبر كمية من عمليات العبور الأجنبية صوب العراق من إيران في نيسان من هذا العام من جمارك برويزخان في محافظة كرمانشاه.

وأشار إلى انه بموجب الإحصائيات التي قدمتها الجمارك الإيرانية فقد بلغ مقدار العبور الأجنبي عبر إيران في الشهر الأول من هذا العام عام مليون و600 ألف طن بزيادة 47% قياساً بالعام المنصرم.

وتابع عباس زاده انه وفقا للمعلومات التي قدمتها الجمارك الإيرانية، فإن جمارك برويز خان شهدت أكبر كمية من الترانزيت الأجنبي من بين جمارك البلاد بـ 486 ألف طن من البضائع.

وأضاف ان جمارك الشهيد رجائي احتلت المركز الثاني بـ 377 ألف طن فيما حلت جمارك باشماق بـ 203 آلاف طن المركز الثالث.