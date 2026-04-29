برنت يتجاوز حاجز 113 دولاراً مع تشديد الضغوط الأميركية على إيران

ارتفع سعر خام نفط برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 113.8 دولاراً للبرميل الواحد مع تزايد الضغوط الأميركية من خلال عزمها فرض حصار طويل الأمد على إمدادات الطاقة الإيرانية في مضيق هرمز.

يأتي هذا تزامناً مع تصرحيات أدلى بها مسؤولون أميركيون، بأن ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران مع استبعاد إمكانية تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أولئك المسؤولين قولهم، إن : "ترمب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار"، مؤكدين أن حصار مضيق هرمز "يسحق" اقتصاد إيران ويجعلها تواجه مشقة كبرى في تخزين نفطها، مشيرين إلى أن ترمب غير مستعد للتخلي عن مطلب تعهد إيران بتعليق التخصيب لمدة 20 عاما على الأقل.