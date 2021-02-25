برميل أوبك يرتفع إلى اكثر من 63 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 63 دولاراً متاثرة ارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 1.72 دولاراً ليصل الى 63.73 دولاراً، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 62.01 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى التي هي الاخرى تأثرت بخفض انتاج أوبك وتوقف انتاج الحقول النفطية في امريكا بعد اجتياح موجة البرد والصقيع ولاية تكساس الامريكية التي تقع فيها معظم انتاج امريكا من النفط الخام .

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء ان إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة بالمئة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).