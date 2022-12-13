برلماني يمهل البنك المركزي اسبوعاً لمواجهة "فساد" مزاد بيع العملة

شفق نيوز/ دعا النائب عن كتلة "السند الوطني" عزيز شريف المياحي، يوم الثلاثاء، البنك المركزي العراقي إلى بيان اجراءاته للحد من حالات "الفساد" في ملف بيع الحوالات للمصارف الاهلية، مشيرا الى ما تبع ذلك من ارتفاع واضح في أسعار السلع الغذائية والأدوية في السوق المحلية.

وشدد المياحي في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، على ضرورة إيجاد طرق بديلة مستعجلة للسيطرة على سعر الصرف، محذرا من اجراءات برلمانية خلال مدة اقصاها اسبوع في حال استمرار حالة التخبط واللا مبالاة في عمل البنك المركزي.

وقال المياحي في بيانه، إن "سعر بيع البنك المركزي للحوالات إلى المصارف هو 1460 ديناراً، لكن تلك المصارف تبيع تلك الحوالات بـ 1533 ديناراً بهامش ربح يصل إلى 73 نقطة للحوالة الواحدة بمعنى ربح 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار"، مبينا ان "هذا الربح الفاحش والفساد الواضح كان ضحيته المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية والادوية وباقي المستلزمات الحياتية الاساسية كما انه لا يذهب الى خزينة الدولة بل إلى جيوب المتنفذين".

واضاف المياحي، ان "استمرار البنك المركزي بالتفرج والصمت عن هذا الفساد والهدر للمال العام رغم أنه جزء مهم من واجباته يجعله في موقع المسؤولية أمام السلطة التشريعية رقابياً، ويجعلنا ملزمين بإمهال البنك المركزي وادارته مدة اسبوع لمعالجة هذا التخبط قبل الذهاب الى خيارات اخرى داخل قبة البرلمان للدفاع عن اموال الشعب العراقي وثروات البلد".

وطالب المياحي، هيئة النزاهة واللجان الرقابية بـ"التحرك العاجل والفوري لإيقاف ما يجري في مزاد بيع العملة من فوضى دفع ثمنها الطبقات الفقيرة من المواطنين واتخاذ أقسى الإجراءات بحق المتلاعبين بالأسعار".

ودعا المياحي كذلك، رئيس مجلس الوزراء إلى "فتح ملف مزاد العملة وسعر الصرف وحالة الفوضى في الأسواق ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في معالجة هذا الملف الذي أصبح بابا لا يمكن السكوت عليه من ابواب الفساد وهدر المال العام".