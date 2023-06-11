برلماني يعلن "نصراً" للصناعة المحلية في الموازنة العراقية

شفق نيوز/ وصفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاحد، تصويت البرلمان للمادة 32 من الموازنة العامة بأنه بمثابة "نصر" للصناعة المحلية والصناعيين، في حين دعا اتحاد الصناعات العراقية الى دعم هذه المادة وتطبيقها.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين عرب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على المادة 32 اولا وثانيا والتي تخص الصناعة الوطنية والمحلية واعطاء بعض الامتيازات للشركات الحكومية والمختلطة وإعفاء بعض الأمور الجمركية من المواد الاولية الداخلة في الصناعات العراقية.

وأضاف عرب، أن المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاعات بشراء احتياجاتها من الصناعة المحلية الوطنية والقطاع الخاص والحكومي المختلط.

وأضاف ، أن هذا نصر للصناعة المحلية والصناعيين حيث تم التصويت على المادة ونأمل أن يكون هناك تجاوبا من الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، كما نأمل أن يكون هناك تعاونا بين اتحاد الصناعات العراقي والقطاعات الحكومية.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عگاب خلال المؤتمر الصحفي، إن المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات والقطاع العام الشراء من القطاع الخاص، مبينا أن القرار السابق كان الشراء من الشركات العامة واغلبها كانت تستخدم عقود شراكة تجارية واليوم أصبح المنتج الوطني ضمن هذه المادة ملزم للشراء من قبل كل الوزارات.