برلماني يعزو سبب عدم استقرار سعر الدولار الى "الشائعات"

شفق نيوز/ عد النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الثلاثاء، انتشار الشائعات أحد أسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار حتى الآن في السوق، فيما طالب بإدخال شركات الصرافة إلى النظام الإلكتروني المعتمد للسيطرة على الأسعار.

وقال النائب سوران عمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "إحدى أسباب ارتفاع قيمة الدولار اليوم هو انتشار شائعات عن أن البنك المركزي لن يسمح ببيع الدولار نقداً في الأيام المقبلة"، مبينا انه "بعد الاتصال بمحافظ البنك المركزي أكد لي عدم صحة هذه المعلومات وأنها أنباء عارية عن الصحة، وأي معلومة تصدر خارج المواقع الرسمي للبنك المركزي العراقي فلا يجوز الاخذ بها او التعامل بها".

وتابع عمر وهو نائب عن محافظة السليمانية أنه "من الضروري دخول شركات الصرافة إلى النظام الإلكتروني، أما بالنسبة للشركات الصغيرة وللمواطن العادي يمكنهم عند التحويل الاعتماد على شركة (ويسترن يونيون)".

وبشأن نتائج الاجتماع مع الحكومة الأمريكية، رأى سوران أن "الولايات المتحدة كانت لديها تعليقات على غسل الأموال وتهريب الدولارات ولكن بشأن هذا النظام الإلكتروني الجديد وقواعده هناك توافق وإجماع عليه وستكون العملية تحت المراقبة الدقيقة"، مؤكداً أن "دخول جميع التجار والشركات والمصانع إلى النظام الإلكتروني الجديد يستغرق وقتا ولكن بعد مدة سيتم التحكم في الفرق بسعر صرف الدولار في البنك المركزي والسوق أيضا .

ويشهد السوق العراقي عدم استقرار في بيع العملة الأمريكية الدولار مقابل الدينار العراقي، رغم محاولات الحكومة العراقية وإجراءاتها للحد من تهريب العملة والسيطرة على الأسواق وتحديد الأسعار والاتفاق مع الجانب الأمريكي على نظام معين لمراقبة هذا الملف الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي وشلّ حركة السوق بدرجة كبيرة.