برلماني يتوعّد وزارة الكهرباء: لم تفِ بما أعلنته بشأن كربلاء

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي، فراس المسلماوي، يوم الأربعاء، أن وزارة الكهرباء لم تُطبّق ما أعلنته من استثناء محافظة كربلاء من القطع المبرمج، وفيما وجه طلبا فوريا للوزارة المذكورة ومديرية كربلاء المحافظة، توعّد بموقف حاسم خلال الأيام المقبلة.

واتفقت وزارة الكهرباء العراقية وإدارة كربلاء، على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتبارا من السبت الماضي (3 أيلول الجاري) حتى خروج زائري الأربعينية كافة.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء عندما أعلنت أنها ستنفذ قرار استثناء محافظة كربلاء من القطع المبرمج على اعتبار أنها تستقبل حاليا ملايين الزائرين، دعمنا الوزارة وشدّينا على يديها، ولكن بعد متابعتنا لهذا الملف بشكل مباشر، تبين وجود ضعف في تجهيز بعض المناطق، فضلا عن وصول مناشدات من مواكب حسينية وتحديدا في طريق النجف خان النص باتجاه كربلاء، يشكون فيها من قلّة تجهيزهم بالطاقة الكهربائية".

ودعا النائب عن كربلاء، مديرية كهرباء المحافظة إلى "الاسراع بنصب محولات متنقلة لرفع الامبيرية والفولتية لتكون مناسبة للمواكب الحسينية"، كما دعا المسلماوي وزارة الكهرباء إلى "تطبيق ما أعلنته من استثناء محافظة كربلاء من الانقطاع المبرمج بشكل عاجل وفوري".

وتابع المسلماوي متوعّدا، أن "كربلاء تشهد انقطاعات مستمرة في ظل تزايد اعداد الزائرين يوما بعد آخر، وفي حال استمرت وزارة الكهرباء بقطع الطاقة عن المحافظة حينها سيكون لنواب كربلاء موقفا حاسما خلال الأيام المقبلة".

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الأسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة الأسبوعين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع وزارة الكهرباء لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، لكنها لم تحصل على رد حتى ساعة نشر هذا التقرير.