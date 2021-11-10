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برلماني سابق: حكومة الكاظمي لا تمتلك صلاحية إقرار الموازنة المالية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T09:53:58+0000
برلماني سابق: حكومة الكاظمي لا تمتلك صلاحية إقرار الموازنة المالية

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق جمال كوجر، يوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء العراقي لا يمتلك صلاحية إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022 على اعتبار أن الحكومة تحولت إلى تصريف أعمال بعد حل البرلمان.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، "ليس من صلاحية مجلس الوزراء الحالي اقرار قانون الموازنة العامة وإرسالها إلى البرلمان، على اعتبار ان الاخير منحل منذ 7 تشرين الأول الماضي".

وأضاف أن "عمل مجلس الوزراء حاليا يعتبر تصريف أعمال، بالتالي لا يمكن له اقرار القانون"، لافتا إلى إن "موازنة 2022 ستكون قريبة وشبيهة لموازنة 2021".

وأوضح كوجر، ان "الصرف المالي للعام 2022 سيكون شبيها للعام الجاري وفق مبدأ قانون 1/12 لحين تشكيل الحكومة الجديدة واقرار الموازنة".

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